Quel est l'impact du numérique sur notre environnement ?

Ce dimanche 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement, l'occasion de se pencher sur le livre Cliquer c'est polluer. Ce livre parle de l'impact d'internet et de tous nos gestes quotidiens numériques. Et ça fait réfléchir. Prenons un selfie, fait à la rédaction de RTL ce dimanche matin et partagé sur Twitter. La photo a parcouru plusieurs milliers de kilomètres. Elle est partie du smartphone, jusqu'à l'antenne 4G d'Orange à Neuilly, a emprunté les câbles du réseau de l'opérateur jusqu'à son serveur peut-être à Rouen, ou ailleurs en France...

Là, dans ce gros immeuble, les données ont été traitées par petits paquets puis envoyées par un câble sous-marin aux États-Unis où sont la plupart des serveurs de Twitter. Ensuite, elle a été traitée et publiée donc elle a fait le chemin inverse pour que les personnes en France puissent la voir. Ça a pris 10 secondes et nous avons émis un demi gramme de CO2. En moyenne, si vous êtes adepte des réseaux sociaux, et bien chaque année vous émettez autant de gaz qui réchauffent le climat que si vous faisiez 900 kms en voiture.

Et ce n'est rien à coté du streaming. Regarder des vidéos sur internet, c'est ce qui pollue le plus, c'est 80% du trafic des données sur internet. Et un tiers sont des vidéos pornos, qui représentent 20.000 tours du monde en avion.

Les petits gestes à adopter

Au total, le numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est plus que le transport aérien. Le numérique, tous les ordinateurs du monde, les tablettes, les téléphones... Représente 3 fois les émissions totales de la France et comme on ne peut plus rien faire aujourd'hui sans internet. vous comprenez bien que ça ne va pas s'arranger. Ce livre Cliquer, c'est polluer, est d'abord destiné aux ados, avec de l'humour et des dessins de l'illustrateur Dirtypote, mais aussi aux adultes.

Il essaie de montrer justement qu'il y a des solutions. Des choses toutes simples et efficaces si tout le monde le fait. Vous éteignez votre box quand vous partez de chez vous, vous nettoyez votre boite mail, videz votre corbeille et vous désabonnez des newsletters que vous n'avez jamais demandées. Il suffit de rechercher le mot désinscrire dans vos mails.

Si c'est possible, on se met en wifi, ça consomme moins que la 4G. Et quand vous téléphonez, il y a un truc bien qui s'appelle le téléphone ! Les conversations en vidéo facetime et compagnie, ça consomme énormément aussi. Enfin, quand vous regardez une vidéo, il vaut mieux éviter la haute définition, ça se règle, tout comme la lecture automatique de l'épisode suivant.

