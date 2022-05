Environnement : pourquoi le défi que doit relever le gouvernement est titanesque

Ça fait huit jours que nous connaissons le nouveau gouvernement qui va devoir relever des défis, notamment et surtout le défi écologique Emmanuel Macron a dit et il faut espérer que ce ne soit pas juste une annonce avant les législatives qui tombera après, qu'il voulait avoir la planification écologique tout en haut de son agenda et notamment doubler la vitesse de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France.

Dit comme ça, tout le monde va souscrire à l'objectif, en fait, il faut bien comprendre que c'est une remise en cause profonde de nos modes de vie, parce que ce qui a fait le monde moderne, c'est justement les combustibles fossiles. Le pétrole, c'est l'énergie de la mondialisation et aujourd'hui, il n'y a pas un objet manufacturé qu'on achète en France qui n'ait pas été fabriqué totalement ou partiellement en dehors de nos frontières. Le gaz, c'est le chauffage, l'industrie, l'électricité. Le charbon, c'est la métallurgie, il y a de l'acier absolument partout.

Le monde moderne, c'est le monde qui est sorti des énergies renouvelables. Rester dans le monde moderne tout en quittant les énergies qui nous ont permis d'y accéder, c'est évidemment beaucoup plus vite dit que fait. Donc le défi qui est devant Emmanuel Macron est un défi totalement titanesque et pour lequel certains ont même dit qu'il fallait se mettre en économie de guerre tellement l'ampleur des opérations à faire était importante.

La crainte de perdre son emploi

Reste une question, est-ce que chaque ministre du nouveau gouvernement et notre président ont bien en tête ce que ça veut dire de décarboner l'économie à vitesse accélérée ? Pour qu'on tienne l'accord de Paris qui limiterait le réchauffement à deux degrés, rien que pour tenir ça, il faut que les émissions baissent de 5% par an tous les ans à partir de maintenant, c'est à dire qu'on ait la même baisse que l'année de la Covid-19 en 2020 qui se répète tous les ans.

Donc c'est quelque chose d'absolument titanesque et évidemment, il n'est que temps de prendre ce défi à bras le corps. C'est un défi qui doit normalement irriguer la totalité des décisions du gouvernement, bien au delà évidemment du seul ministère chargé de l'Environnement. Il y a une piste à explorer aujourd'hui qui concerne l'emploi et la peur sur l'emploi que nous avons. Quand on sonde nos concitoyens, à travers la crainte de la consommation, en fait, transpire quelque chose de encore plus important qui est la peur de perdre son emploi

Dans un monde qui transitionne, où est mon utilité dans cette histoire ? Il y a une personne qui est absolument centrale dans le nouveau gouvernement si on veut vraiment être sérieux sur cette question de transition, c'est le ministre de l'Emploi qui va gérer les changements de compétences, les reconversions professionnelles, la création des nouvelles filières ou accompagner la création des nouvelles filières. Évidemment, les gens du privé vont faire l'essentiel du boulot, mais il est essentiel que la personne qui va piloter l'action publique ait très clairement en tête le fait que l'emploi, c'est quelque chose d'absolument central dans cette histoire de transition.

