publié le 26/02/2020 à 08:32

Plus d'un tiers des juifs de France se sentent menacés, selon une étude de l'Ifop. Mais le grand-rabbin de France, Haïm Korsia, réfute de dire que la France serait antisémite.

Invité de RTL ce mercredi 26 février, il a ainsi affirmé que "pour un juif, la République, c'est l'espérance. Mais à chaque fois que la République est fragile, la situations des juifs est compliquée, l'antisémitisme à visage ouvert se poursuit".

"La France n'est pas antisémite. Mais quand la République tombe, comme en 1940, le statut des juifs est catastrophique", a déclaré Haïm Korsia. Selon lui, la solution est de renforcer les institutions. "Plus on renforce la République, plus on renforce le statut de chacun et chacune dans le pays", a déclaré le grand-rabbin de France, "on se plaint d'une société que nous contribuons à déstabiliser".

Il faut muter les façons de lutter contre l'antisémitisme Le grand-rabbin de France





Selon le grand-rabbin de France, les Juifs en France ne considèrent pas qu'ils vivent dans une société antisémite. "Ils constatent que, malgré toute la volonté des pouvoirs publics, il y a une recrudescence des actes antisémites, parce qu'il y a une libération de la parole, parce que la haine sur Internet est dite quasiment sans contrôle", déclare Haïm Korsia.

Pour lui, "il faut muter les façons de lutter contre l'antisémitisme" et "construire la République tous les jours".