Quand est-ce que le mot feu prend un "s" au pluriel ?

publié le 12/12/2020 à 09:30

J’adore les pompiers. Quel plus beau métier que celui de venir en aide à tous les aventuriers qui se cassent la figure de leur escabeau en taillant la haie, qui mettent le feu à la friteuse, qui regardent voler les papillons en conduisant. En fait, les pompiers corrigent les fautes des gens, comme moi, pas tout à fait le même genre de faute. Mais figurez-vous que nous avons parmi nos auditeurs un pompier qui corrige aussi l’orthographe de ses contemporains.

Vous vous demandez peut-être à quoi ça ressemble, un pompier fanatique d’orthographe.

En tout cas, je peux vous dire ce que ça donne : ça donne une chronique du samedi matin ! Voilà l’histoire : c’est Gilles, à la fois pompier breton et fidèle du "Bonbon sur la langue", qui a attiré mon attention sur Twitter sur une faute qu’il a relevée dans Ouest-France. Le plus rigolo, c’est qu’elle porte sur le mot feu.

Si vous ne voyez pas comment on peut faire une faute à feu, peut-être auriez-vous commis vous aussi l’erreur relevée par notre soldat du feu et de l’orthographe. Il était question dans cet article de "feu l’UDF". Vous en aurez rapidement déduit que notre sapeur armoricain ne s’intéresse pas seulement au feu qui brûle, nom commun issu du latin focus, le "foyer", qui nous a aussi donné l’adjectif focal. Il s’agit ici bien sûr du feu adjectif un peu littéraire, issu du latin fatum, le "destin", d’où vient également l’adjectif fatal, et qui signifie "récemment décédé". Encore deux homonymes farceurs qui piègent pas mal de monde, parce qu’ils s’écrivent différemment mais pas tout le temps !

Feus, feue, feues ou feux ?

Le feu qui brûle fait partie de ces noms qui prennent un X au pluriel, tandis que l’adjectif feu, lui, a un pluriel régulier, en S. "Mes feus grands-parents". Et si le feu qui brûle est un nom masculin, le feu qui signifie "décédé" est un adjectif, comme décédé, donc il s’accorde aussi en genre, ce qui donne "ma feue grand-mère", et même "mes feues grands-mères". Donc, finalement, ce feu adjectif a un comportement tout à fait régulier, il se met au féminin, et au pluriel le cas échéant.

Mais quelle était donc la faute de l’article de Ouest-France ? Vous le sentiez, que c’était encore un peu simple ? Eh oui. La faute, dans Ouest-France, relevait d’une autre particularité, un petit piège subsidiaire de ce feu adjectif : il devient invariable, donc ne s’accorde plus ni au féminin ni au pluriel, quand il vient juste avant un article ou un possessif, ou encore un nom propre. Donc on dit "ma feue grand-mère", mais "feu ma grand-mère" et "feu Cunégonde"; "mes feus grands-parents" et "feu mes grands-parents".

Pas absolument évident à mémoriser ? L’essentiel, c’est de se souvenir qu’il y a un piège. Ensuite, je ne saurais trop vous recommander, quand vous tombez sur un feu, d’ouvrir votre dictionnaire ou d’appeler les pompiers. Naturellement, cette chronique est dédiée à tous les soldats du feu, en particulier ceux des Côtes-d’Armor qui ont la bosse de l’orthographe.