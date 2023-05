Qu'est-ce que le "quiet luxury", ces tenues simples mais très chères ?

Le luxe est-il synonyme d'ostentation ? Pas forcément, voire même pas du tout. Un nouveau phénomène bouleverse actuellement le monde de la mode : le "quiet luxury", le luxe discret. Si le style du look est minimaliste, son prix reste lui des plus luxueux.

Un jean bleu et un tee-shirt blanc des plus simples. Sauf que le premier coûte 2.000 et le second 3.000 euros. "C'est une tendance émergente, que l'on peut qualifier d'esthétique de l'élégance", explique Félix Aymé, chercheur doctorant à l'Institut de la mode et à l'IAE de Paris. "Aujourd'hui le comble du luxe, c'est de ne pas voir que ça en est."

Le "quiet luxury" est donc une façon de se montrer aux autres comme "monsieur et madame tout-le-monde". La différence se joue sur la qualité des matières premières des vêtements, dont l'origine est le plus souvent sourcée, durable et transparente… Et forcément, cela coûte plus cher.

Le luxe, c'est "dire sans dire"

En plus des matières, le savoir-faire rentre également en compte dans l'élaboration des prix. "Par exemple, Steve Jobs portait des cols roulés noir très simples. Quand on s'y intéresse de plus près, on découvre que c'étaient des pièces de créateur, très coûteuses", rappelle le doctorant.

"C'est une manière de dire sans dire". La sobriété n'a ainsi jamais été aussi chic, les stars misant davantage sur la discrétion que sur l'extravagance. "Cela va certainement nous influencer à un moment donné car c'est un comportement d'achat", analyse Félix Aymé.

Or, les comportements des acheteurs changent très régulièrement. Terminé donc les marques apparentes, la simplicité est désormais le summum du luxe.



