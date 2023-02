Portera-t-on bientôt des vêtements en algues ?

Dans les cosmétiques, en poudre dans une encre biodégradable, un tissu vivant à base d'algues créé par des chercheurs en 2021 : les algues quittent la cuisine et deviennent de plus en plus présentes dans notre quotidien.

En France, un jeune Breton originaire de Landéda vient de créer des vêtements en algues. Tanguy Mélinand, étudiant en design de mode, a mis au point lui-même après deux ans de recherche un cuir d'algues.

Le jeune homme âgé de 23 ans a gagné le premier prix au concours international de Yinger Price grâce à ce total look algues : deux vestes, un pantalon, une jupe et un sac tissé. Le cuir d’algues est vraiment sa signature.

Jeune diplômé de la Haute école d’art et de design de Genève, l’idée lui est venue pendant un cours autour du cuir mais il a toujours eu un lien fort avec les algues : "Il nous a été demandé de proposer des alternatives durables au cuir animal. Allant à la pêche à pied depuis mon plus jeune âge, les algues m'ont toujours paru avoir un aspect semblable à celui du cuir".

Les algues ont beaucoup d’atouts : elles sont écolos car biodégradables, elles rendent le tissu souple et robuste.

Les vêtements de Tanguy Mélinand ne sont pas encore commercialisables. La matière est chère à produire et elle a comme les cuirs son odeur, qu’il va peut-être falloir un peu améliorer.

Mais ces vêtements sont déjà exposés comme œuvres d’art dans des musées à Lausanne et en Chine. L’objectif de Tanguy Mélinand : créer une marque avec un cuir d’algues pour le grand public, qui serait développé avec des chercheurs et un labo.

