La chanteuse Rihanna et son compagnon Asap Rocky lors du Met Gala 2023

Du beau monde du côté du New York. Le célébrissime gala du Metropolitan Museum of Art (MET) s'est tenu, ce lundi 1er mai, dans la Big Apple. Cette année, mannequins, acteurs, chanteurs, sportifs, ont rendu hommage au grand couturier Karl Lagerfeld, décédé en 2019.

Le Met Gala est une soirée incontournable pour les stars. Le prix du billet y est aussi très élevé, une place au dîner coûtait 50.000 dollars cette année. Personnage central du Met Gala, la rédactrice de Vogue Anna Wintour était évidemment présente à cette soirée. Avec elle, Dua Lipa, Penélope Cruz, Michaela Coel et Roger Federer étaient les co-présidents cette édition 2023.

À l'occasion de cette soirée, la mannequin Karlie Kloss et la joueuse de tennis Serena Williams ont rendu publique leur grossesse. Rihanna et son compagnon Asap Rocky, Nicole Kidman, Kim Kardashian, Pedro Pascal, Kendall Jenner ou encore Jennifer Lopez étaient présentes. La chanteuse Angèle et l'actrice Marion Cotillard ont aussi été aperçues. Amie proche de Karl Lagerfeld, l'ex-mannequin Carla Bruni était bien sûr au rendez-vous.

