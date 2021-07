Qu'est-ce que le "jour du dépassement" des ressources planétaires atteint ce jeudi ?

Ce jeudi 29 juillet marque le "jour du dépassement" des ressources planétaires. Pour comprendre ce que cela signifie et mesurer l'état de santé de notre environnement, Jean-Louis Étienne, médecin et explorateur était l'invité de RTL. "C'est le jour où on va consommer davantage que ce que la nature peut nous procurer", nous explique-t-il.

Concernant le réchauffement climatique, "c'est par l'excès de gaz carbonique que l'on envoie dans l'atmosphère et nous humains, nous n'avons pas d'aspirateurs à gaz carbonique, il n'y a que la nature qui peut le recycler. Aujourd'hui, nous émettons davantage de CO2 que la nature peut recycler, ce qui aggrave l'effet de serre", dit-il.

Ce "jour du dépassement" des ressources planétaires arrive de plus en plus tôt. "On abuse des ressources de la Terre. Il est évident qu'il y a une démographie croissante. Le recyclage est extrêmement important. Quand on fait un produit aujourd'hui, il faut être conscient qu'il puisse être recyclé dans son intégralité", poursuit Jean-Louis Étienne.

Alors, peut-on inverser les choses ou est-il déjà trop tard ? "J'ai confiance dans l'humain. C'est un mutant surdoué de l'évolution. On a conscience de la situation, on a l'intelligence des solutions. Mais là, il faut les mettre en œuvre de manière très urgente", dit-il.