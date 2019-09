publié le 15/09/2019 à 19:25

Les températures de ce week-end du 14 au 15 septembre sont dignes de l'été, entre 8 et 10 degrés au-dessus des normales de saison. Après un été marqué par plusieurs épisodes de canicule, le mercure s'envole à nouveau.

Dans la Saône, il faisait déjà 24 degrés, dimanche 15 septembre à 10 heures du matin. Le redoux fait le bonheur des professionnels du tourisme. "En septembre, il y a toujours des locaux et des touristes. La saison est prolongée", explique Chloé Proust, une saisonnière.

Les températures à la hausse sur tout le territoire s'expliquent par de l'air chaud venu d'Afrique du Nord. "On arrive à des niveaux estivaux avec des températures cinq à dix degrés au dessus des normales de saison. C'est remarquable, mais ce n'est pas exceptionnel. On n'arrivera pas aux records de la période", explique Christelle Robert, prévisionniste à Météo France.



Il a fait, par exemple, 32 degrés à Bordeaux ce dimanche, mais on n'est loin des 37 degrés du pic sur la même période. Pas de record de chaleur, mais des températures largement suffisantes pour investir les terrasses de cafés.