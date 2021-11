Qu'est-ce qu'une nouvelle lune ?

Il intervient environ tous les mois. Le phénomène de la "nouvelle lune", ou "lune noire", est une étape du cycle lunaire. Elle correspond au moment où la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil. Ce qui la rend presque invisible à l'œil nu.

À l'inverse de la pleine Lune, la nouvelle Lune marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Ce phénomène est fréquent et revient environ chaque mois, le cycle lunaire durant 29,53 jours. Ce vendredi 5 novembre, la Lune repartira donc en phase croissante, une période qui peut avoir des bienfaits sur les personnes sensibles aux lunes mais aussi sur les plantes.

Pour les astronomes, la nouvelle Lune est une bonne chance pour observer les autres corps célestes car la Lune n'est pas visible pendant la nuit et sa luminosité est basse à ce moment de la nuit.

Une influence sur nos actions ?

La nouvelle Lune marquant le début d'un nouveau cycle lunaire, elle peut - pour ceux qui y croient - avoir une influence sur des actions du quotidien. Se couper les cheveux lors de la phase croissante de la Lune, autrement dit entre la nouvelle Lune et la pleine Lune, permet une repousse plus rapide.

Elle peut également influer sur le sommeil, comme durant la pleine Lune. Ou, plus étonnamment, sur le jardinage. S'occuper de son jardin lors de la phase ascendante de la Lune permet d'avoir des plantes plus résistantes. Il est donc conseillé de semer ses graines, planter et récolter à cette période.