publié le 08/04/2019 à 23:00

De prime abord, la mesure peut surprendre. À partir de juin 2019, les sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques (64) n'auront plus le droit de porter la barbe, le dimanche 7 avril. Cette décision fait suite à une directive du ministère de l'intérieur qui avait demandé d'abolir la barbe au sein des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) pour des raisons de sécurité, rapporte France Bleu Béarn.



"Tous les constructeurs des masques respiratoires isolants nous ont dit que pour avoir une étanchéité maximum, il fallait que ces masques soient en contact direct avec la peau", explique à France Bleu Béarn Michel Blanckaert, contrôleur général du SDIS 64. "Le passage créé par la barbe entre le masque et la peau suffit à faire entrer du gaz et mets en péril le pompier".

L'interdiction de la barbe a déjà été adoptée par plusieurs autres SDIS, notamment ceux de Côte d’Or, Seine-et-Marne, Oise, Rhône ou encore du Vaucluse.