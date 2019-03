et Sarah Duhieu

publié le 18/03/2019 à 19:57

Une urgence... qui n'en est pas une. Une femme a téléphoné aux sapeurs-pompiers de Paris pour leur demander comment faire pour enlever une araignée chez elle, racontent-ils dans un enregistrement diffusé, ce lundi 18 mars, sur les réseaux sociaux. "Je vous appelle pour une question, vous allez me prendre pour une folle, certainement", commence leur interlocutrice. "Dans mon salon, j'ai aperçu une araignée grosse comme le pouce d'un homme, avec un gros corps noir et avec de grosses pattes... Je ne sais pas ce que je dois faire, alors, je ne sais pas si vous intervenez..."



"Malheureusement, on n'intervient pas", lui répond poliment un pompier. "Si l'araignée fait la taille du pouce d'un homme, vous prenez un manche à balai puis vous lui tapez dessus (...) Il faut éviter d'appeler le 18 pour ça."

La conversation peut prêter à sourire. Pourtant, si les pompiers ont décidé de la rendre publique, c'est parce que ce genre d'appels est fréquent et freine leur action. Alors que leur ligne est réservée aux urgences vitales et aux incendies, un appel sur deux ne nécessite pas l'intervention de secours.

Appeler les pompiers pour une araignée « grosse comme un pouce » ça vous parait énorme ? c’est notre quotidien !

Aidez-nous à sauver des vies, n’abusez pas des numéros d’urgence.¿¿#Appel18urgenceVitale ¿¿ pic.twitter.com/qHjk792cTD — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 17 mars 2019