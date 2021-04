"Pyramide" accusé de racisme : Pépita défend l'émission de France 2

publié le 02/04/2021 à 01:52

Sale temps pour les chaînes télévisées. Après Canal + accusée de couvrir des agressions sexuelles dans sa rédaction, c'est au tour de France 2 d'être accusée d'avoir diffusé des émissions racistes dans les années 90. Mardi 30 mars, TMC diffusait l'émission "Canap 95" dans laquelle le journaliste Étienne Carbonnier et son équipe reprennent des images du célèbre jeu télévisé "Pyramide", diffusé sur France 2 dans les années 1990.

On y voit alors Pépita, jeune co-animatrice noire du jeu télévisé, victime de blagues sexistes et de remarques racistes, en public sur le plateau. Elle y est notamment comparée à un singe, tandis qu'une personne du plateau commente : "C'est à force de manger des bananes, voilà ce que ça fait".

Ces derniers jours l'ancienne animatrice a réagi, dans TPMP ou encore dans Le Parisien à qui elle a accordé une interview. Très remontée contre TMC, elle a d'abord témoigné à TPMP de son malaise de voir ces images ressortir : "Ça a été extrêmement violent pour moi".

"Je suis enragée (...) Je ne supporte pas que l'on salisse cette émission"



Pépita réagit en exclusivité dans #TPMP après la polémique sur l'émission "Pyramide" ! #TPMP11Ans pic.twitter.com/BA5GJ3Ucjs — TPMP (@TPMP) April 1, 2021

Elle a ensuite dénoncé le choix des images : "C’est un montage de petites séquences. Et il est très bien fait, si on veut jouer sur le sexisme et le racisme, mais la réalité n’était pas du tout celle-là.", explique-t-elle dans Le Parisien.

Enfin, elle a répondu aux accusations de racisme du jeu "Pyramide" : "Personne n’a perçu cela comme du racisme à l’époque [...] S’il y a un endroit où je n’ai jamais vécu le manque de respect, la misogynie ou le racisme, c’est sur le plateau de "Pyramide"."