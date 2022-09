Dans Parlons-Nous, le 19 septembre dernier, Paul confie qu'il a été diagnostiqué du trouble de la personnalité borderline (TPB) il y a 6 mois. Il a énormément de mal à encaisser la nouvelle, il sent qu'il est en train de "s'effondrer totalement" et que sa vie ne sera plus jamais la même.

"Les symptômes du trouble de la personnalité borderline sont assez variés, mais ce qu'on retrouve en premier, c'est une humeur très instable avec des crises émotionnelles très fortes (...) on peut être très triste ou au contraire très joyeux. Mais, ce qui prédomine, c'est la colère et elle se traduit à travers des crises importantes", indique Caroline Dublanche.

"Il y a dans la personnalité borderline une peur viscérale de l'abandon qui entraîne d'ailleurs souvent à l'âge adulte, dans les relations amoureuses, une dépendance affective", poursuit-elle. Il y a aussi "un sentiment de vide intérieur" que les personnes peuvent chercher à combler avec de l'alcool ou des drogues, explique aussi la psychologue de Parlons-Nous.

Ce n'est pas un diagnostic qu'on peut poser facilement Caroline Dublanche

"Il faut avoir en tête que ce n'est pas un diagnostic qu'on peut poser comme ça facilement, c'est le travail d'un professionnel de santé et ça demande un peu de temps", met en garde Caroline Dublanche qui martèle qu'il ne faut surtout pas regarder les tests sur Internet sur le sujet.

"Ce qu'on retrouve fréquemment dans l'enfance des personnalités borderline, ça peut être des traumatismes précoces, j'entends par-là de la maltraitance. Il peut y avoir aussi des expériences de séparations mal vécues avec les parents. C'est cette angoisse de la séparation qui pourrait être liée à cette angoisse d'abandon qu'on retrouve dans toutes les personnalités borderline. Mais ce n'est pas systématique", analyse Caroline Dublanche.

"C'est un peu le paradoxe du fonctionnement borderline, c'est que il y a un besoin, une recherche affective intense et en même temps un rejet de cette situation de fusion", ajoute-t-elle.

Comment apaiser ce trouble ?

"La psychothérapie est très indiquée parce qu'on va renforcer la personnalité, la consolider, l'apaiser, essayer justement de combler ce sentiment de vide intérieur. Alors ça aide aussi à repérer les signes annonciateurs d'une crise", répond Caroline Dublanche. On peut aussi apprendre à "s'auto-apaiser pour ressentir le moment où les émotions vont monter et prévenir la crise" à l'aide de la méditation. Il existe aussi des groupes de paroles, "c'est important ce soutien du groupe" pour être aidé, conclut la psychologue de Parlons-Nous.

Dans Parlons Encore, le podcast inédit de l'émission Parlons-Nous, Paul Delair et Caroline Dublanche reviennent à tête reposée sur les témoignages entendus dans l'émission diffusée chaque soir sur RTL.

