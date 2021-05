Psychologie : les radins ont-ils toujours tort ?

publié le 26/05/2021 à 05:55

83 % des Français se définissent comme "économes", tandis que 51 % ont déjà entendu des réflexions au sujet de leur prétendue radinerie et les 3/4 de ces derniers assument parfaitement le fait d'être radins.

Si la radinerie est perçue comme un très vilain défaut dans la vie de couple et amicale, n'est-elle pas aussi le moyen de consommer malin et de gérer intelligemment son budget ? Les radins ont-ils toujours tort ? Sont-ils des incompris ?

Flavie Flament en parle avec Clément. "Cela m'énerve qu'on me dise que je suis radin, je me qualifie comme économe, explique-t-il. Quand je suis au restaurant j'ai envie de négocier, quand je suis dans un magasin aussi ; et quand on peut se faire offrir un café, j'en profite. Je pense que cela vient de mon éducation, mon père était commercial et avait tendance à tout négocier. D'un côté, je prend un certain plaisir à négocier avec les vendeur, et d'un autre côté, cela fait du bien à mon porte monnaie".

Le radin est en accord avec lui-même

Pourtant, Clément confie que cela use et fatigue sa copine, qui lui parle beaucoup de cet aspect de sa personnalité. "Au départ, j'ai essayé de cacher cela. Quand elle a vu cette facette là, ça a été compliqué, poursuit l'auditeur. C'est très difficile de séduire une femme quand on lui dit qu'on est radin. Cela me rassure de savoir dans quel restaurant on se rend, et je veux savoir pour combien j'en aurais à la fin".

Pour Marie-Claude François-Laugier, psychologue clinicienne, "la radinerie, c'est aussi un pouvoir de contrôle, c'est ne pas se laisser avoir par le système. Pour autant, je me demande comment une femme peut vivre avec un radin qui veut toujours bénéficier de quelque chose et gagner sur l'autre".

Et à la question, est-ce qu'un radin peut changer, la psychologue est affirmative : "Le radin est parfaitement en accord avec lui-même. Il n'a aucune envie de changer. Il ne peut pas changer".

