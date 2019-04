Un réseau de prostitution démantelé à Grenoble, 8 hommes mis en examen

et AFP

publié le 04/04/2019 à 18:12

Huit hommes de nationalité roumaine, suspectés d'appartenir à un réseau de prostitution, ont été mis en examen ce mardi et mercredi 3 avril pour proxénétisme, selon des informations de l'AFP, obtenues auprès du parquet de Grenoble.



L'un des huit suspects déférés à l'issue de leur garde à vue a été mis en examen pour "proxénétisme aggravé" ce mardi. Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire. Quant aux sept autres, ils ont été déférés le lendemain, mercredi, et mis en examen pour "proxénétisme aggravé et blanchiment".

Parmi eux, "cinq ont été placés sous contrôle judiciaire et deux en détention provisoire", précise le parquet de Grenoble dans un communiqué. Tous sont suspectés d'avoir été impliqués dans un réseau de prostitution qui exploitait une soixantaine de femmes de la communauté Rom, forcées à se prostituer dans la région.

À l'issue de plusieurs mois d'enquête, quatorze personnes avaient initialement été interpellées lundi matin à Grenoble et dans son agglomération, dans un important coup de filet qui avait mobilisé près de 200 gendarmes.