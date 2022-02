Propos de Darmanin à De Malherbe : Elisabeth Moreno ne voit pas de "sexisme"

"Ça va bien se passer" avait dit Gérald Darmanin à Apolline de Malherbe sur le plateau de BFMTV. Le ministre de l'Intérieur a depuis été accusé de sexisme, mais ce n'est pas l'avis d'Elisabeth Moreno. La ministre de l'Égalité femmes-homme a estimé sur LCI que Gérald Darmanin devait "s'excuser" si la journaliste "s'est sentie offensée", mais elle n'y a pas vu de sexisme. La ministre ajoute ne pas avoir "vu de manque de respect" mais une "joute verbale" entre les deux protagonistes.

Le ministre de l'Intérieur s’est défendu jeudi sur LCI de toute misogynie. "Si j’ai offensé quelqu’un, je le regrette bien volontiers."

Tout est parti d'une question d'Apolline de Malherbe, qui demandait au ministre de l'Intérieur si l’exécutif ne s’était pas “réveillé un peu tard”, avec l’annonce par Emmanuel Macron d’une loi sur la sécurité intérieure dans les derniers mois du quinquennat. Après avoir accusé la journaliste de "présentation très rapide et un peu populiste", le ministre a enchaîné avec "non mais ne vous vexez pas, calmez-vous Madame, ça va bien se passer." Apolline de Malherbe avait alors un air consterné, et avait expliqué à Gérald Darmanin que ce n’était “pas une réponse” mais “presque une offense”.