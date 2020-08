Oise : il tire par erreur sur sa voisine à la carabine à plomb

publié le 04/08/2020 à 12:02

Il visait une poutrelle, mais a raté sa cible. Un homme de 53 ans a été condamné dimanche 2 aoûrt 2020 dans l'Oise, à six mois de prison avec sursis pour avoir tiré sur sa voisine à la carabine à plomb. Il s’entraînait à tirer depuis son balcon, en essayant sa nouvelle lunette de visée.

Selon le Parisien qui relate cette histoire, l'homme de 53 ans, résidant à Thourotte dans l'Oise a été interpellé par la gendarmerie pour des tirs sur son voisinage. Vendredi, le quinquagénaire essayait la nouvelle lunette de visée de sa carabine à plomb sur son balcon. Il a expliqué en garde à vue, qu'il visait une poutrelle, mais a manqué sa cible, touchant une voisine de l'immeuble d'en face, qui arrosait ses plantes.

"J'ai entendu comme des impacts, mais je n'y ai pas prêté attention. Puis j'ai senti une douleur sous ma poitrine", explique au Parisien cette dernière, qui s'en est sortie avec un bel hématome. Les gendarmes ont perquisitionné le domicile du tireur et retrouvé la carabine à plomb. L'homme a reconnu les faits et s'est excusé auprès de sa voisine, avant d'être condamné dimanche à six mois de prison avec sursis, une interdiction de port d'arme pendant trois ans, 500 euros d'amende et une obligation de soins.