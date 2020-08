publié le 01/08/2020 à 18:08

Le 31 juillet, un chien mi-patou mi-beauceron a bondi sur un enfant de 19 mois qui se promenait avec sa mère dans une propriété familiale de Saint-Jean-le-Vieux, dans les Pyrénées-Atlantiques. Mordu plusieurs fois au visage, le petit garçon a été transporté dans un état grave vers l'hôpital de Bayonne. Ses jours ne sont toutefois pas en danger.

Le chien aurait attaqué sans raison apparente. Attaché à une laisse, l'animal a mordu l'enfant alors qu'il passait à côté. La famille va faire euthanasier la bête, relate France Bleu.

Chaque année, près de 500.000 morsures de chiens sont déclarées en France et 60.000 cas ont abouti à des soins hospitaliers, selon le Centre de documentation et d'information de l'assurance (CDIA). "Chaque année, en moyenne, on recense deux décès en France suite à des morsures de chiens", rappelle Christian Diaz, enseignant à l’école vétérinaire de Toulouse, dans les colonnes de La Croix.