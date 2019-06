publié le 08/06/2019 à 09:46

Faut-il se laisser tenter par cette 5e version de la Clio ? Oui, mille fois oui ! Passons son style, qui ressemble vraiment à l'ancien, en revanche à l'intérieur tout change, meilleures finitions, meilleur confort. J'ai adoré par exemple le grand écran façon "iPad" sur le tableau de bord. Le coffre également s'agrandit, avec même la roue de secours, ce qui est de plus en plus rare de nos jours.



Au niveau de la conduite, c'est la bonne voir très bonne surprise. Difficile de rater un créneau avec sa caméra 360 degrés avec laquelle vous pouvez zoomer pour éviter un trottoir par exemple. La Clio 5 devient autonome, grâce à des aides capables de régler votre vitesse automatiquement jusqu'à l’arrêt et le redémarrage en cas de bouchon. Elle peut aussi se maintenir dans sa file, avec une action sur le volant.

La Clio a toujours un moteur diesel sous le capot, avec une consommation en baisse: -10%. Ce qu'on attend aussi, c'est un moteur hybride.

> Premiers essais : RTL déjà au volant de la nouvelle Clio 5 Crédit Image : Anthony BERNIER/Prodigious | Crédit Média : RTL | Date : 05/06/2019