Auto : les feux rouges, bientôt de l'histoire ancienne ?

publié le 01/06/2019 à 08:06

C'est une révolution qui s'annonce. Les feux rouges pourraient bientôt disparaître de nos chaussées. Audi a en effet mis au point une technologie qui permet d'avoir tous les feux au vert sur votre parcours. Le rêve pour réduire les bouchons, la pollution, les nuisances sonores, et le stress. Chaque conducteur passe en effet en moyenne 6 mois de sa vie assis derrière son volant à un feu rouge.



Le principe est simple : la voiture communique en permanence avec les feux via une liaison 4G. Dès lors un compte à rebours s'affiche dans votre champ de vision, sur votre pare-brise, et indique les secondes qu’ils vous reste avant que le feux situé devant vous, passe au vert. Cela vous permet alors d'adapter votre conduite. Mieux, un autre système encore plus perfectionné vous indique directement la vitesse idéale à adopter pour atteindre le prochain feu...Et ainsi passer au vert.

Un système qui a fait ses preuves aux État-Unis

Cette nouvelle technologie devrait bientôt faire son apparition sur nos routes. Dans un mois, elle sera mise en place en Allemagne. D'abord à Ingolstadt où sont fabriquées les Audi, puis dans d'autres villes du pays, puis dans le reste de l'Europe. Il faut savoir que cela fonctionne déjà dans certaines agglomérations aux États-Unis.

D'autres systèmes sont aussi à l'étude. Comme Ford, qui pense déjà aux voitures autonomes. La marque a mené une expérience où plusieurs voitures ont été capables de zapper l'arrêt à toutes les intersections. Non seulement les feux mais aussi les stops, là aussi en adaptant la vitesse. Un système révolutionnaire, mais à condition que tous les véhicules puissent communiquer entre eux. Sinon bonjour les accrochages....

Les villes françaises délaissent les feux rouges

Est-ce pour autant la fin du feu rouge traditionnel ? Il est en tout cas sérieusement menacé. De plus en plus de villes françaises ont décidé de tester ou d'en supprimer. C'est le cas à Nantes, Rouen ou encore Paris. Bordeaux a ainsi enlevé 300 feux tricolores.



Car supprimer les feux ce n'est pas une idée farfelue, cela a pour conséquence de diminuer le nombre d'accidents. 10.000 par an, soit 150 décès au niveau de carrefours équipés de feux. Pourquoi ? Parce que les automobilistes se sentent en sécurité et ne font plus attention, sans compter les piétons qui ont tendance à moins regarder. Pionnier en la matière, la ville de Philadelphie aux États-Unis a mené l'expérience et cela a permis de faire baisser le nombre d'accidents de 25 %.