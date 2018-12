publié le 01/12/2018 à 06:30

Ce mois de décembre amène une bonne nouvelle pour 4,6 millions de français. Pour la première fois depuis 6 mois, les tarifs du gaz, pratiqués par Engie, vont baisser de 2,4 % à partir du 1er décembre, rapporte la Commission de régulation de l'énergie (CRE).



Dans le détail, cette baisse sera de 0,8% pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 1,5% pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude et de 2,4% pour les foyers ayant recours à cette énergie pour se chauffer.

Cette baisse est la bienvenue après la forte hausse des tarifs du mois de novembre, de 5,79%. Elle s'explique par la diminution, pour la première fois depuis 6 mois, des prix d'importation, qui représente 99% du gaz naturel consommé en France. Depuis le 1er janvier 2018, ces variations des prix du gaz, représentent au total, une hausse de près de 20%.



Des préservatifs remboursés

À partir du 10 décembre, certains préservatifs seront remboursés sur prescription médicale pour aider à lutter contrer le sida. Ces préservatifs de la marque EDEN, développés par le laboratoire français Majorelle, pourront être donnés en pharmacie, sur ordonnance d'un gynécologue, d'un médecin généraliste ou d'une sage-femme.



Le coût sera six fois moins élevé que celui des préservatifs vendus actuellement et sera pris en charge à 60% par la Sécurité sociale.

Ouigo élargit son réseau

À partir du 9 décembre prochain, les voyageurs pourront se rendre en Ouigo dans six nouvelles villes du Sud-Est depuis la gare de Lyon : Antibes, Les Arcs-Draguignan, Cannes, Nice, Saint-Raphaël et Toulon.



La gare de Lyon sera la troisième gare parisienne à accueillir les trains low-cost de la SNCF.

Immatriculation des copropriétés

Si vous êtes copropriétaire dans une copropriété de moins de 50 lots, vous avez jusqu'au 31 décembre pour immatriculer votre copropriété sur le registre national. Cette immatriculation est à effectuer en ligne sur registre-coproprietes.gouv.fr. Cette démarche sert à faciliter la connaissance de l'état des bâtiments et prévenir d'éventuels dysfonctionnements.



Elle s'adresse donc aux petites copropriétés, gérées bénévolement par les copropriétaires eux-mêmes.

Derniers jours pour corriger votre déclaration de revenus

Autre échéance à retenir pour ce mois de décembre, vous avez jusqu'au 18 décembre pour corriger votre déclaration de revenus (effectuée au printemps) en ligne. Vous pouvez donc vous connecter sur le site imports.gouv.fr, et aller dans la rubrique "Corriger ma déclaration", pour signaler toute modification de vos revenus.



Passée cette date vous ne pourrez plus y avoir accès. Si vous avez effectué une déclaration sur papier, vous ne pouvez dans tous les cas pas y accéder et devez effectuer une réclamation par courrier.