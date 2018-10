publié le 31/10/2018 à 17:33

La facture de gaz risque d'être encore plus salée pour des millions de foyers français. À partir de novembre, les tarifs réglementés appliqués par Engie vont augmenter de 5,8%, indique la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE). Cela représente une hausse de presque 20% depuis le début de l'année.



Dans le détail, l'augmentation sera de 1,9% pour les foyers qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 3,6% pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude et de 6% pour les foyers se chauffant au gaz.

Cette majoration concernera les 4,5 millions de foyers encore abonnés aux tarifs réglementés du gaz (42% des résidences françaises), les autres ayant déjà opté pour les tarifs du marché, chez Engie ou chez un autre fournisseur.

À terme, ces tarifs réglementés sont amenés à disparaître : un amendement pris dans le cadre de la loi Pacte prévoit que ce système prenne fin d'ici à 2023.

Hausse des cours du gaz et des taxes

Comment expliquer une telle flambée des prix ? La majeure partie de cette hausse (64%), est due à l'augmentation des cours du gaz naturel en Europe lors des derniers mois, indique le site Les Echos.



Autre facteur explicatif : selon la Commission de régulation de l'Énergie (CRE), Engie a dû supporter un accroissement de ses coûts d'approvisionnement, d'infrastructures et commerciaux. Ceux-ci se sont répercutés sur la facture dès juillet dernier.



Enfin, la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) a grimpé de 43,7% entre 2017 et 2018. Cette taxe, qui représente près d'un quart de la facture actuelle de gaz, devrait encore augmenter de 22% au 1er janvier 2019 dans le cadre de l'augmentation de la taxe carbone décidée par le gouvernement.