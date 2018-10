publié le 17/10/2018 à 09:52

Si la santé financière des copropriétés en France, est variable selon les régions, elle est suffisamment inquiétante pour que Jacques Mézard, ancien ministre du logement, ouvre une ligne budgétaire de 2,5 milliards pour aider l'ensemble des copropriétés les plus en difficulté.



15 immeubles sur 100, expertisés par l'Agence nationale de l'habitat sont financièrement en grande difficulté. Cela est dû aux impayés de charges, évalués en Île-de-France, à une moyenne de 38.000 euros par immeuble fragilisé, une augmentation de 25% en 3 ans. Le problème est devenu structurelle, les grands cabinets de syndics disposent désormais de filiales qui n'aident pas à comprimer les coûts. Les législateurs et les administrations semblent frappés par le virus du "toujours plus" : toujours plus de normes, de diagnostiques, d'audits et donc de factures.

Pour prendre un exemple concret, la seule charge sur les ascenseurs depuis 2003 sur l'ensemble des copropriétés, est de plus de 8 milliards d'euros.

La note du jour

5/20 pour la direction du centre SNCF des Hauts-de-Seine. Ses dirigeants ont décidé de donner des primes, jusqu'à 250 euros en chèques cadeaux, pour le personnel ayant réussi à verbaliser le plus d'usagers.