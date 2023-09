Le gouvernement assure que le prix de l'électricité n'augmentera pas au mois de janvier 2024. Pourtant, on va avoir du mal à y échapper à court terme et à long terme. À court terme, à cause de ce qu'on peut appeler l'effet marché. L'électricité est un bien qui se stocke très mal, ce qui veut dire qu'à tout moment, pour alimenter le réseau électrique, on a besoin de faire appel à tous les moyens disponibles qui permettent de satisfaire la demande. Cela veut dire que l'on va caler le prix auquel on achète l'électricité à tous les producteurs, sur le moyen le plus onéreux dont on a besoin à un instant donné.

En ce moment, le moyen le plus cher qui existe sur le marché, ce sont les centrales à gaz, parce que le gaz vaut cher. Quand le prix du gaz monte, ou quand il y a un défaut d'hydroélectricité, le prix du moyen le plus onéreux monte et cela se répercute sur l'ensemble de l'électricité que les fournisseurs achètent. En plus de cela, on va vraisemblablement avoir, quel que soit le mode de production, une hausse à l'avenir. On a en France une base nucléaire. Les nouveaux réacteurs nucléaires, qu'on a voulu plus compliqués que les anciens, vont coûter plus cher en production.

On a des barrages, mais on ne va pas pouvoir en ajouter plus. Les modes intermittents (éolien et solaire) aujourd'hui ne coûtent pas très cher, mais c'est parce qu'on les fabrique avec la mondialisation. Si le coût de tous ces métaux et le coût du transport augmente, le coût de ces moyens va augmenter, tout comme celui du stockage.

Enfin, en ce qui concerne les combustibles fossiles, on cherche à s'en débarrasser et donc on a plutôt tendance à augmenter le coût du CO2 qui est émis au moment où on produit l'électricité, ce qui doit aussi logiquement augmenter le coût de production des centrales à gaz et des centrales à charbon. Donc logiquement, le coût de l'électricité devrait augmenter et il va falloir vivre avec.

Une manière de vivre avec étant d'en consommer juste quand il faut. Par ailleurs, on peut aussi économiser sur d'autres postes. Quand on regarde tout ce qu'on dépense aujourd'hui, l'électricité est un bien essentiel, mais il y a d'autres choses sur lesquelles c'est un peu plus facile de s'en priver.