Prime de Noël 2018 : comment en bénéficier ?

publié le 01/12/2018 à 12:15

La prime de Noël est une aide versée par la Caisse d’allocation familiale (Caf) ou Pôle emploi, destinée aux personnes les plus démunies. Créée en 1998, elle a été reconduite chaque année depuis. Cette aide est parfois à tort perçue comme réservée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). Mais il est en réalité possible d’en bénéficier dans d’autres conditions.



Si l’on est bénéficiaire de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS), de la Prime transitoire de solidarité (PTS), de l’Allocation Équivalent retraite (AER), ou de la Prime forfaitaire de reprise d’activité, on peut prétendre à la prime de Noël, au même titre que les personnes touchant le RSA socle, ou la prime d’activité (anciennement RSA activité).

Les personnes indemnisées par Pôle emploi au titre de l’Allocation de retour à l’emploi (ARE) ne peuvent en revanche pas bénéficier de la prime de Noël. Il en va de même pour ceux qui touchent l’Allocation adultes handicapés (AAH), en raison de sa revalorisation en novembre 2018, ainsi qu’une autre prévue pour 2019.

Que faire pour toucher la prime de Noël ?

Si l’on est éligible à la prime de Noël, comme indiqué ci-dessus, alors il n’y a pas de démarche spécifique à effectuer. Cette aide sera attribuée de façon automatique à son bénéficiaire.



Pour les individus qui percevant le RSA, la prime de Noël sera versée par la Caf dont ils dépendent, où la MSA s’ils relèvent du régime agricole. Dans le cas des autres catégories éligibles, c’est le Pôle emploi que se chargera du versement. Si l'on pouvait prétendre à cette aide en novembre 2018, mais qu'elle n'a pas été versée fin décembre, alors il est possible d'en référer à l'organisme qui en était chargé.

Quel est le montant de la prime de Noël ?

Le montant de cette aide varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants. En 2017, une personne seule et sans enfant touchait 152,45 euros. Un couple avec quatre enfants pouvait percevoir 442,10 euros. La date de versement se situe traditionnellement quelques jours avant le 25 décembre.