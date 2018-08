publié le 21/08/2018 à 16:01

En espèces ou en nature, les Français se serrent les coudes. Selon une étude de l'INSEE parue en juillet 2018, la moitié des ménages a donné un coup de mains à des proches, très souvent à ses enfants. Et ce n'est pas qu'un petit coup de main puisque le montant total de cette entraide équivaut à 36 milliards d'euros.



Dans le détail, la solidarité familiale en dons d'argent représente en France plus de 19 milliards d'euros tandis que le montant des achats ciblés, sous forme de cadeaux, s'élève à 17 milliards d'euros.

Cette entraide intergénérationnelle bénéficie d'abord aux foyers les plus jeunes : 80% des moins de 25 ans sont ainsi aidés par leurs parents ou grands-parents. Lorsqu'ils quittent le foyer familial, ils doivent s'équiper. Il faut alors payer le loyer mais aussi acheter le réfrigérateur, le lave-linge, le canapé-lit... Ces jeunes reçoivent en moyenne 1.000 euros par an.

Coup de main aux familles monoparentales

Entre 25 et 39 ans, les aides reçues sont un peu moins importantes. Ce sont finalement les ménages âgés de 40 à 59 ans qui donne le plus : au moment où les enfants quittent la maison, ils leurs reversent environ 5% de leurs revenus, soit 6 milliards d'euros par an. C'est le double de ce qu'ils reçoivent de leurs aînés retraités.





Les familles s'entraident aussi en cas de coup dur, et à côté des plus jeunes, ce sont les femmes ou hommes seuls avec enfant qui sont le plus aidés : 43% des familles monoparentales reçoivent des petites coups de pouce de leurs proches ou de leurs amis.