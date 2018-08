publié le 24/08/2018 à 12:46

En mai dernier, Bercy étudiait déjà des pistes pour réduire le montant des aides sociales ou revoir leurs critères d'attribution. Alors qu'Emmanuel Macron avait ouvertement critiqué celles-ci, les derniers arbitrages liés au budget sont attendus d'ici la fin de la semaine. Et certaines prestations pourraient être gelées.



Figer une partie des aides sociales, ne pas les revaloriser alors que le coût de la vie augmente... L'idée fait en effet son chemin et met en avant une économie potentielle : jusqu'à 3 milliards et demi d'euros, selon un rapport de Bercy rendu public en mai dernier.



Mais quelles aides seront touchées ? Tout (ou presque) est possible : le RSA, l'allocation de solidarité spécifique pour les chômeurs en fin de droits, l'aide à la rentrée scolaire, l'aide aux plus âgés... Ces aides qui, selon le président de la République, coûtent un "pognon de dingue", sont presque toutes potentiellement dans le viseur.

Seules quelques-unes seraient définitivement protégées des coups de rabot : les allocations familiales, la prime d'activité et l'allocation adultes handicapés.

Ces coupes budgétaires pour les plus démunis font débat au sein même du gouvernement. Au début de l'été, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, aurait notamment défendu le RSA dans un courrier en expliquant que le gel du revenu de solidarité active ne permettrait qu'une "économie modeste de 135 millions d'euros en 2019".