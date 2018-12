publié le 13/12/2018 à 18:51

Quatre jours après l'allocution d'Emmanuel Macron, au cours de laquelle le chef de l'État a notamment exhorté les grands patrons à verser une prime exceptionnelle de fin d'année à leurs salariés, Stéphane Richard était l'invité de RTL Soir. Le PDG d'Orange fait partie de ces dirigeants qui ont répondu favorablement à l'appel du président de la République.



"Ce que je souhaite, c'est que ce soit le plus simple possible et qu'on ne mette pas encore des conditions. (...) Nous, on est prêts à le faire tout de suite", détaille le patron. "J'ai annoncé qu'on octroiera une prime de 1.000 euros pour tous nos salariés qui gagnent 2.000 euros brut par mois, il n'y en a pas vraiment en dessous, et 500 pour ceux qui sont entre 2.000 et 2.500. Ça concerne 20.000 personnes", poursuit Stéphane Richard qui estime le coût de l'opération à environ 17 millions d'euros.

Rebondissant sur la crise des "gilets jaunes", à l'origine des annonces d'Emmanuel Macron, Stéphane Richard juge qu'elle a "révélé cet éloignement entre la France des villes et la France des territoires, la France du Smic et la France du CAC 40, la France des chômeurs et la France des dividendes".

Néanmoins, sur l'éventualité d'un "acte V" du mouvement contestataire ce samedi 15 décembre, le PDG est sur la réserve. "Le citoyen, quand il voit les problèmes de sécurité avec ce qui s'est passé à Strasbourg, quand il voit aussi l'affaiblissement de l'économie (...), c'est évident que ce samedi-là sera un samedi de trop pour moi", a pris position Stéphane Richard.