Prime d'intéressement : quel bénéficiaire pour quel montant ?

Conditionnée à la performance ou aux résultats, la prime d'intéressement est largement répandue dans les grandes entreprises mais plus rare dans les petites et dans la fonction publique. Celle-ci est versée en complément du salaire de base. Ce mécanisme est facultatif, contrairement à la participation qui est un partage de la valeur obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.

L'intéressement est encouragé par le récent projet de loi sur le pouvoir d'achat. Si un tel dispositif existe dans une entreprise, il doit bénéficier à l'ensemble de ses salariés. Selon des données publiées fin avril par le ministère du Travail, près de 9,5 millions de salariés ont eu accès en 2020 à au moins un dispositif de participation, d'intéressement ou un plan d'épargne salariale. Cela correspond donc à 52,8% des salariés du secteur privé non agricole.

Dans le public, l'intéressement se matérialise par un complément indemnitaire annuel (CIA), peu répandu et qui ne représente qu'une faible part de la rémunération des agents.

Combien rapporte une prime d'intéressement ?

Selon la direction statistique du ministère du Travail (Dares), le montant annuel moyen des primes d'intéressement atteignait 1.850 euros en 2020 dans les entreprises de 10 salariés et plus. Une somme en nette augmentation par rapport aux 1.546 euros perçus en moyenne par les salariés en 2010, mais en léger recul par rapport aux quelque 1.900 euros versés en 2018 et 2019.

En valeur relative, l'intéressement représente 4,6% des revenus des salariés du privé, en progression de 0,1 point seulement depuis 2010. Dans l'administration, "le CIA a été versé en 2020 à 295.000 agents pour une moyenne annuelle de 720 euros par agent", détaille le dernier rapport annuel sur l'état de la fonction publique.

Pourquoi la prime d'intéressement est dans l'actualité ?

Face au retour d'une forte inflation, le gouvernement tente de mobiliser tous les leviers salariaux pour préserver le pouvoir d'achat. L'arsenal de mesures annoncées par l'exécutif début juillet contient ainsi deux mesures phares pour "relancer la dynamique de l'intéressement".

Sous réserve de l'adoption du texte au Parlement, la durée maximale des accords d'intéressement va être portée à cinq ans, contre trois actuellement. Pour favoriser la diffusion de l'intéressement dans les plus petites entreprises (TPE/PME), les sociétés de moins de 50 salariés pourront décider unilatéralement de mettre en place un tel dispositif, sous certaines conditions.

Dans la fonction publique, des négociations sur les carrières et les rémunérations doivent s'ouvrir à la rentrée de septembre et l'intéressement devrait faire partie des discussions, le ministre Stanislas Guerini ayant déjà manifesté son intérêt pour le dispositif.

Où en est la France sur ce chantier ?

Dans un récent rapport, l'Institut Montaigne soulignait qu'en Europe, "la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas font partie des plus volontaristes" en matière de partage de la valeur - un terme qui n'englobe pas seulement l'intéressement. "Avec 40% des entreprises concernées par un dispositif d'intéressement ou de participation, la France se positionnait ainsi en 2019 en deuxième place" continentale, derrière la Slovénie.



Quand on s'intéresse à la proportion de salariés couverts par un mécanisme de partage de la valeur, la France se classe également deuxième, cette fois derrière la République tchèque. De bons résultats qui s'expliquent à la fois par l'ancienneté des dispositifs et les incitations fiscales qui leur sont associées.



Pour les agents publics, en moyenne, "la performance ne représentait en 2018 pas plus de 10%" de la rémunération dans les pays de l'OCDE, selon un récent rapport sur les perspectives salariales des fonctionnaires français. L'intéressement collectif est quasiment inexistant, puisque seuls 19 pays de l'OCDE prévoient un mécanisme de ce type pour récompenser leurs agents publics.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info