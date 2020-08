publié le 13/08/2020 à 21:42

La circulation s'annonce à nouveau chargée, et ce malgré l'épidémie de coronavirus, pour le week-end du 15 août à venir. Samedi devrait être la journée la plus chargée du week-end, et ce autant dans le sens des départs que des retours.

Alors que Bison Futé a classé une bonne partie de la France en orange, il paraît important de rappeler quelques bons conseils. "Comme à chaque grand départ, on conseille aux personnes qui prennent la route de le faire dans de bonnes conditions physiques, notamment dans de bonnes conditions de repos", explique Raphaël Martin, le directeur d'exploitation Atlantique et Méditerranée chez Vinci Autoroutes.

Il souligne également qu'il est important "de bien vérifier l'ensemble du véhicule, et de son chargement". "En cas de panne, il faut activer les feux de détresse, mettre son gilet de sécurité et s'éloigner le plus possible du trafic et donc de la route", poursuit le directeur d'exploitation chez Vinci Autoroutes.

Autre point important, "il faut faire une pause toutes les deux heures lorsque le trajet le nécessite, donc lorsqu'il est long. Cela permet d'arriver à destination dans de bonnes conditions", souligne Raphaël Martin.

En effet, les automobilistes sont mis en garde tous les ans mais, d'après le directeur d'exploitation, "la somnolence et l'hypovigilance restent, pour nous, les causes premières d'accidents sur notre réseau" .

En outre, cela n'évolue pas car "l'action sur les comportements est une action de longue haleine. Chez Vinci Autoroutes nous mettons, par exemple, en place des actions de sensibilisation sur les aires d'autoroute, nous le ferons encore ce week-end. Ceci permet de sensibiliser les automobilistes au repos et à la sieste mais les comportements ne changent pas du jour au lendemain", conclut Raphaël Martin.