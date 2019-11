Ados : comment leur faire prendre conscience de leurs conduites à risque ?

publié le 06/11/2019 à 07:00

La fureur de vivre, ce besoin de tester ses limites avec l’alcool, le tabac, les drogues ; de se sentir vivant, bien vivant, en relevant des défis dangereux, en appuyant sur l’accélérateur de la voiture, en faisant l’amour sans protection… Elle inquiète forcément les parents et grands-parents tout en fascinant les adolescents, les poussant parfois à prendre des risques inconsidérés.

Comment faire prendre conscience à nos adolescents de leurs conduites à risque ? Quel comportement de prévention adopter avec eux ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 15h à 16h, en direct, sur RTL !



Invité.e.s

- David Gourion, psychiatre et auteur de Docteur Feel Good (Dessins de Muzo, chez Odile Jacob)



- Philippe Hofman, psychologue clinicien, spécialiste de l’adolescence et auteur de L’impossible séparation entre les jeunes adultes et leurs parents (Albin Michel)

Docteur Feel Good (Editions Odile Jacob)

L'impossible séparation entre les jeunes adultes et leurs parents (Editions Albin Michel)