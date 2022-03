Coronavirus : le Pr Gilles Pialoux réclame le port du masque dans les bureaux de vote

Plusieurs médecins mettent en garde. À 12 jours du premier tour de la présidentielle et alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 continue de progresser, Gilles Pialoux, infectiologue à l'hôpital Tenon à Paris et d'autres, réclament le retour du masque au moins dans les bureaux de vote.

"L'isoloir n'est pas le pire lieu de contamination qu'on puisse imaginer bien sûr, mais il y a toute cette partie attente, toute la partie où vous allez donner votre carte d'identité, etc. On n'aurait jamais dû avoir ce programme de relâchement total des mesures contraintes sans expliquer qu'il y allait avoir une circulation virale", explique Gilles Pialoux.

"Vous avez vu les marqueurs d'aujourd'hui. J'ai entendu que chaque Français savait se protéger, non. On voit bien en circulant dans l'espace public que les gens ne savent pas encore, donc il faut un message de prévention et pas laisser aux gens le choix à la fois d'être malade et surtout de participer aux chaînes de contamination", poursuit l'infectiologue.