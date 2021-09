Alors qu'Éric Zemmour est actuellement à 13% des intentions de vote dans les sondages pour la présidentielle 2022, son cas s'invite et s'infiltre partout chez les Républicains. Mardi 28 septembre, lors d'une réunion du parti LR, le succès du polémiste dans les sondages a été abordé pendant trois quarts d'heure.

"C'est un pétainiste", a lâché le député du Lot Aurélien Pradier. De son côté, le député LR Damien Abad répète qu'il faut "construire une digue entre les Républicains et Éric Zemmour".

Le polémiste a ce don incroyable de provoquer la dispute parce que chez les Républicains, il y aussi Éric Ciotti qui s'est dit "prêt à voter Zemmour en cas de second tour face à Emmanuel Macron". Quant à François-Xavier Bellamy, eurodéputé, il est prêt à accueillir Éric Zemmour dans la course à l'investiture LR pour 2022. Au milieu de tout ça, le chef du parti, Christian Jacob doit conserver un semblant d'unité.

Les électeurs de Fillon peuvent se retrouver dans le discours de Zemmour

L'inquiétude du parti est de voir des électeurs LR séduits par Éric Zemmour. C'est pour cela que la riposte anti-Zemmour est si dure à bâtir côté Républicains. Il est difficile pour LR de le traiter de raciste ou de "pétainiste", quand on sait que beaucoup d'électeurs de François Fillon 2017 peuvent se retrouver dans le discours d'Éric Zemmour.

Et ça, le polémiste le sait très bien et en joue. Il a notamment déclaré : "Je veux parler aux orphelins du RPR (le Rassemblement pour la République)". S'il est bien candidat, il fera tout pour faire basculer des élus LR de son côté, et tant que l'incertitude plane, la zizanie continuera à droite.