Pour la première fois mardi soir, Emmanuel Macron a fait allusion à Éric Zemmour : "Notre identité ne s'est jamais bâtie sur le rétrécissement, ni à des prénoms, ni à des formes de crispations". Sans citer le polémiste, on comprend bien à qui le président pense, alors, est-ce que le "phénomène Zemmour" inquiète le chef de l'État ?

Il y a beaucoup d'étonnement de le voir grimper si haut et si vite et il y a aussi beaucoup de cynisme. "Zemmour ne gratte absolument aucune voix chez nous", nous dit un ami d'Emmanuel Macron. En clair, Éric Zemmour affaiblit à la fois Marine Le Pen et Les Républicains donc pour l'instant, on ne s'en plaint pas du côté de la majorité. Mais quelle attitude adopter ? Il y a à peine 36 heures, au micro de TF1, le président esquivait toutes les questions : "Ce n'est pas mon rôle de faire des commentaires politiques. C'est normal qu'il y ait des candidats potentiels qui puissent s'exprimer".

Mardi soir, il y a donc eu cette petite phrase sur l'histoire des prénoms. Le président de la République devrait donc se limiter à ça et garder l'artillerie lourde pour plus tard. N'oublions pas que pour l'instant, ni lui, ni Éric Zemmour ne sont officiellement candidats.