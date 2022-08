Pourquoi y a-t-il souvent des casinos dans les stations thermales ?

C'est vrai que les États-Unis ont Las Vegas et Atlantic City, et nous, on a Greoux-Les-Bains, Saint Amand Les Eaux et Ax-les-Thermes.

Avant le XIXᵉ siècle, les jeux d'argent en France étaient illégaux. Ils se déroulaient à l'abri des regards, dans des salles sombres et surtout, l'État n'en profitait pas pour faire rentrer un peu d'agent dans ses caisses. C'est alors qu'est arrivé Napoléon. Sous son règne, en 1806, il a autorisé leur ouverture à la seule condition qu'ils se situent dans des stations balnéaires et des stations thermales. Et là, double avantage : comme il n'y a pas des millions de stations balnéaires en France, ces casinos sont faciles à contrôler. Et comme ces stations balnéaires et thermales sont essentiellement fréquentées par des personnes aisées, beaucoup d'argent est dépensé dans les casinos. Il est malin Napoléon.

Mais vous avez certainement constaté qu'il y en avait aussi dans des villes comme Lille ou Bordeaux, qui ne sont pourtant pas des paradis pour curistes. C'est parce que la loi s'est élargie. Les casinos ont été ouverts aux villes touristiques de plus de 500.000 habitants qui ont une scène dramatique nationale ou une scène financière à 40% et plus par la commune. Les rentrées d'argent du casino doivent permettent de financer l'art lyrique.

Mais il reste une exception notable : les casinos sont interdits à Paris depuis une loi de 1920. En même temps, on compte déjà plus de 200 casinos en France.

