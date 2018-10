Pourquoi vous risquez encore de vous faire piquer par des moustiques

publié le 08/10/2018 à 13:05

Ne rangez pas tout de suite les répulsifs et autres prises... Malgré le mois d'octobre déjà bien entamé, les moustiques n'ont toujours pas disparu de la circulation contrairement aux années précédentes, où, l'été tout juste terminé, ils s'étaient envolés.



Ainsi, selon le site vigilance moustiques, un tiers de la France est placé en alerte orange, ce qui signifie une prolifération inhabituelle pour la période dans le Sud-Ouest, la région Rhône-Alpes et le Sud-Est. Et ces trois régions ne sont pas les seules concernées avec une vigilance accrue dans certains départements de l'Est, de l'Ouest, de l'Île-de-France et du Nord.

Interrogé par Le Parisien, le créateur du site, Stéphane Robert évoque les récentes conditions météorologiques. "II faut dire que les moustiques ont profité d'un cocktail favorable avec de grosses chaleurs, ponctuées d'épisodes de pluie, qui ont permis à des générations de moustiques de proliférer", détaille-t-il dans les colonnes du Parisien.

Des températures en hausse

La météo actuelle est donc la principale raison de cette prolifération alors que les thermomètres affichent des températures au-dessus des moyennes de saison depuis plusieurs semaines. Comme l'explique le quotidien régional, les larves se développent idéalement lorsque le mercure avoisine les 23°C en journée et les 15°C la nuit.



De plus, l'arrivée des premiers coups de froid ne suffit plus à délocaliser ces insectes qui, en ville notamment, trouvent suffisamment de sources de chaleur pour survivre et d'eau stagnante pour proliférer. La saison des moustiques devraient donc se rallonger au fur et à mesure des années...