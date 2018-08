Des moustiques "mutants" permettent de lutter contre les maladies

publié le 04/08/2018 à 09:00

Alors qu'ils étaient connus pour propager les maladies, les moustiques pourraient en fait aider à les contrôler. Des chercheurs ont réussi à faire en sorte que des moustiques, infectés par une bactérie spéciale, limitent la propagation des maladies comme Zika ou la dengue, rapporte The Guardian.



Tout commence il y a 4 ans, lorsque des chercheurs du "World Mosquito Program" de l'université de Monash (Australie), infectent délibérément des moustiques avec la Wolbachia. Cette bactérie rend l'insecte infecté incapable de transmettre des maladies. Ces spécimens ont été lâchés dans la ville de Townsville, au nord de l'Australie, zone particulièrement touchée par la dengue. Les scientifiques ont constaté qu'à la suite de l'expérience, il n'y avait eu aucune épidémie de cette maladie.

Ces moustiques "mutants" ont en fait infecté les autres porteurs de maladies, avec la bactérie miracle Wolbachia. Ce processus a permis de diminuer la population des moustiques dangereux.

Des tests réalisés dans 11 pays

À Rio de Janeiro, au Brésil, ces insectes mutants ont été lâchés dans les favelas afin de lutter contre la propagation de maladies. La même expérience a été reproduite en Indonésie. Au total, 11 pays profitent de ce programme et davantage de résultats sont attendus à l'avenir. Scott O'Neill, directeur du World Mosquito Program est confiant : "Je pense que nous avons quelque chose qui va avoir un réel impact, et cette étude [à Townsville] montre que ce programme est très prometteur", a-t-il dit au Guardian.



Si les résultats continuent d'être positifs, l'équipe de scientifiques pourrait utiliser ses moustiques spéciaux pour lutter contre la malaria ou encore Zika, qui avait semé la panique sur le continent américain en 2016.



Le coût était de 15 dollars australiens (environ 9,5 euros) par personne à Townsville, mais l’équipe espère pouvoir le ramener à 60 centimes d’euro dans les pays les plus pauvres. Pour le moment, les chercheurs n'ont pas constaté d'effet néfaste sur l'environnement ou la santé.