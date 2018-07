publié le 29/07/2018 à 08:12

La première chose à faire - qui, au passage, ne coûte pas 1 euro - c'est d'éliminer les lieux de ponte des moustiques, à savoir les eaux stagnantes. Videz les soucoupes des pots de fleurs chaque semaine, ou remplissez-les de sable.



Rangez ou jetez tous les objets du balcon ou de jardin qui peuvent faire office de récipients d'eaux de pluie. Demandez à vos voisins de faire pareil, car les moustiques volent jusqu'à une centaine de mètres. Ensuite, enfilez des vêtements amples et bien couvrants. Posez des moustiquaires aux fenêtres, et n'hésitez pas à placer un ventilateur face à vous. Les moustiques sont de mauvais volants.

En complément, viennent alors les insecticides, formulés pour tuer les insectes. On les trouve sous forme d'aérosols ou de diffuseurs électriques. Le magazine 60 Millions de consommateurs les a testés : ils sont efficaces pour éliminer les moustiques.

Les diffuseurs à recharge solide agissent plus rapidement que ceux à recharge liquide. Les bombes aérosols aussi sont efficaces, mais ces insecticides sont aussi nocifs pour l'homme : ils chargent l'air intérieur en produits toxiques. Ils sont donc à utiliser avec parcimonie dans les chambres d'enfants et par les femmes enceintes.

Les répulsifs ne tuent pas les moustiques : ils les éloignent Armelle Lévy Partager la citation





Les répulsifs, eux, ne tuent pas les moustiques : ils les éloignent. Ces produits s'appliquent sur les vêtements ou sur la peau. Il existe trois molécules vraiment efficaces, qui sont synthétiques : l'IR3535, le DDET et l'icaridine.

Quid des bracelets, pièges et ultrasons ?

La seule molécule naturelle que craint vraiment le moustique, c'est le PMD - l'extrait d'eucalyptus citronné, appelé aussi citriodiol. Son efficacité a été prouvée scientifiquement. Attention à ne pas confondre avec la citronnelle, dont l'efficacité n'est pas prouvée scientifiquement. Les répulsifs à base de PMD restent fortement irritants, donc ils sont interdits aux femmes enceintes et aux enfants de moins de six mois.



Les autorités sanitaires ont défini un nombre maximal d'applications pour les enfants. C'est une à partir de 6 mois, et tant que l'enfant ne marche pas. Dès qu'il marche et jusqu'à l'âge de 12 ans, deux applications maximum sont conseillées, et au maximum trois par jour autorisées.



Quid des bracelets, pièges lumineux et ultrasons ? Ils sont jugés peu, voire pas efficaces par le magazine 60 Millions de consommateurs. Quant aux pièges qui utilisent des molécules spécifiques pour attirer les insectes, sachez qu'ils vont attirer les moustiques pour mieux les capturer. Donc avant de les piéger, vous allez attirer tous les moustiques chez vous. Même ceux qui embêtent vos voisins.