Piqûres qui grattent, gonflent et réveillent pendant la nuit... Pendant les vacances, les moustiques peuvent vite devenir nos ennemis numéro un. Ces petits désagréments ne sont plus la seule raison de leur déclarer la guerre : depuis 2004, le moustique tigre prolifère sur le territoire français. Actuellement présent dans 42 départements français, ce moustique est capable de véhiculer des maladies comme le virus Zika, le chikungunya ou la dengue.



Sprays à appliquer sur la peau, bombes insecticides, diffuseurs, spirales à faire brûler, appareils à ultrasons, huiles essentielles, bracelets anti-moustiques... Les produits censés repousser ou tuer ces nuisibles ne manquent pas. Mais lesquels sont vraiment efficaces ? Découvrez quelles solutions valent un investissement et celles qu'il vaut mieux laisser tomber.



Les sprays répulsifs : quelques produits très efficaces

Les sprays sont parmi les produits les plus répandus. Les plus efficaces sont ceux qui contiennent de l'IR 3535, de l'Icaridine et du DEET, avec des concentrations de 25% ou 30% puisqu'un taux plus important pourrait devenir toxique - en particulier pour les enfants et les femmes enceintes.

Ils sont recommandés dans toutes les zones infestées, où les moustiques risquent notamment de transmettre des maladies. Selon l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, les 5 produits les plus efficaces sont : Insect Ecran, Moustidose, Mousti Fluid, Manouka et Hansaplast.



Les insecticides : très efficace

Si les sprays permettent de se protéger des moustiques, les insecticides sont quant à eux très efficaces pour les tuer. Les bombes aérosol sont d'une efficacité redoutable quand elles contiennent un insecticide de la famille des pyréthrinoïdes. Sur les étiquettes, dans le paragraphe composition, ces substances se repèrent à leur nom, qui se termine en "thrine" (transfluthrine, tétraméthrine).



Si vous les utilisez en intérieur, veillez cependant à ne pas pulvériser le produit en présence de personnes asthmatiques et à proximité d'aliments ou d'ustensiles de cuisine.



Les spirales à brûler et diffuseurs : moyennement efficace

D'autres solutions sont d'une efficacité aléatoire. C'est le cas des diffuseurs électriques, qui se branchent sur une prise de courant. Ils protègent des moustiques mais sur un espace très restreint, et pas à 100%. Les spirales à brûler sont des produits relativement efficaces en extérieur, mais seulement le temps de la combustion.



La moustiquaire : très efficace

Dans les zones infestées et les zones tropicales avec moustiques vecteurs de maladies (Paludisme, Dengue, Chikungunya), les moustiquaires restent très efficaces et indispensables. Installez-en sur les fenêtres des chambres et vérifiez surtout qu'elles ne sont pas trouées.



Bracelets, huiles essentielles, ultrasons : inefficace

Pour certains produits, l'efficacité est proche de zéro. Bracelets anti-moustiques, bougies à la citronnelle, lampes à ultraviolets, boîtiers à ultrasons... Aucune étude n'a validé l'efficacité de ces produits contre les moustiques.



Plantes, huiles végétales : inefficace

Quant aux plantes, géraniums ou autres, elles n'empêcheront pas non plus des femelles moustiques affamées de piquer. L'UFC-Que Choisir affirme donc qu'il est inutile de s'en équiper. Même chose pour les flacons et sprays d'essences végétales ainsi que les plaquettes d'huiles essentielles : pour ces produits, les allégations anti-moustiques ne sont pas fondées.