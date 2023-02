Pourquoi nos pièces jaunes sont des petits trésors d'ingéniosité ?

L’opération Pièces Jaunes avec RTL se termine aujourd’hui, donc si vous ne l’avez pas encore fait, c’est le moment ou jamais de donner. Mais les pièces jaunes ne le sont pas toutes. Les pièces de un, deux et cinq centimes sont en acier recouvertes d’une pellicule de cuivre. L’acier parce que c’est le métal le moins cher et comme ces pièces n’ont quasiment aucune valeur, autant limiter les frais de fabrication. Il faut savoir qu’une pièce de un et de deux centimes, ça coûte quatre centimes à produire.





Le cuivre, il y en a dans toutes nos pièces, même si ça ne se voit pas, parce qu’il est antibactérien. Et il vaut mieux parce que certaines pièces circulent depuis 2001. Et les pièces vraiment jaunes, 10, 20 et 50 centimes sont composées à 89 % de cuivre. Le reste c’est aluminium, zinc et étain. Ce qui donne cette couleur or alors que ça n'en est pas. Même si ce mélange est appelé "or nordique", parce qu’il a été inventé en Suède dans les années 90.





La tranche des pièces jaunes qu’on appelle le listel est en relief et ciselée. Et selon la valeur de la pièce, ces crans sont différents. Vous pouvez vérifier : la tranche de la 10 centimes est cannelée, celle de 20 a 7 cannelures profondes et celle de 50 est dentelée. Cela est fait pour mener la vie dure aux contrefacteurs, pour mener la vie simple aux non-voyants qui peuvent aussi déterminer facilement la valeur de la pièce au toucher.

Pourtant, à l’origine, cette tranche était crantée. Au 17e siècle, quand les pièces étaient en or, les avares les rognaient pour en enlever quelques grammes. C’est Isaac Newton qui a eu l’idée de denteler la tranche. Si elle était lisse, c’est qu’un radin était passé par là et la pièce n’était plus valable.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info