Pourquoi le site justice.fr est-il disponible un an après son lancement ?

publié le 27/08/2019 à 12:44

Le site devait être fonctionnel pour avril 2018. Ce n'est finalement que ce mardi 27 août 2019 qu'il est définitivement lancé. À partir de maintenant, il est possible de suivre une procédure judiciaire dans laquelle on est impliquée en ligne, grâce au site justice.fr.

La Chancellerie a d'abord décidé de tester un certain nombre de fonctionnalités en matière civile dans deux sites pilotes, Lille et Melun. Une fois connecté, le justiciable peut déposer des pièces en ligne, recevoir des convocations, et être prévenu par SMS quelques jours avant l'audience.

Le problème est que ce déploiement s'est fait de manière un peu précipitée. Quand les personnels ont été mis au courant, l'équipe du ministère était déjà dans les salles d'attente, à la sortie des audiences pour rencontrer des justiciables et leur faire connaître le site internet. "C'est peu" déplore un juge et "nous n'avons eu aucun retour d'expérience depuis."

Son lancement officiel a donc été reprogrammé ce mardi 27 août. Vous pouvez vous connecter à votre espace personnel, exactement comme pour le site des impôts. Mais attention, cela concerne d'abord tout ce qui est civil. À l'horizon 2020, il devrait être possible de saisir la justice depuis votre ordinateur en matière de prud'hommes et pour certaines affaires familiales.