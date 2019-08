Harvey Weistein, le 26 août 2019, à New York

et AFP

publié le 26/08/2019 à 17:12

Le procès Weistein n'a pas encore débuté qu'il connaît déjà son premier rebondissement. Inculpé à New York pour deux agressions sexuelles, le producteur de cinéma déchu s'est vu informer lundi 26 août d'un nouvel acte d'accusation contre lui.

Une troisième agression, validée par un grand jury, qui a pour conséquence immédiate le report de la tenue du procès (initialement prévue le 9 septembre) au 6 janvier 2020. Un délai supplémentaire afin de donner du temps au cofondateur des studios Miramax et The Weinstein Company pour préparer sa défense.

Depuis octobre 2017, l'homme de 67 ans a été accusé d'abus sexuels allant du harcèlement au viol par plus de 80 femmes, dont de nombreuses célébrités. Mais il a été inculpé pour deux agressions seulement à New York, sur deux femmes différentes, l'une pour un viol en 2013 et l'autre pour une fellation forcée en 2006.

Une troisième accusatrice

Mais le procureur de New York a demandé mi-août à un grand jury de valider ce nouvel acte d'accusation contre Harvey Weinstein, pour y inclure les allégations d'une troisième femme, mais sans dévoiler son identité.

Selon plusieurs médias américains, il pourrait s'agir Annabella Sciorra, connue notamment pour son rôle dans la série télévisée "Les Soprano". Aujourd'hui âgée de 59 ans, elle avait accusé Harvey Weinstein, dans une interview au New Yorker fin octobre 2017, de l'avoir violée à son domicile en 1993.

De son côté, Harvey Weinstein a plaidé non coupable ce lundi 26 août, devant un juge à New York. Interrogé par le juge James Burke lui demandant s'il voulait aller au procès, Harvey Weinstein a ri et répondu "pas vraiment".