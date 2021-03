Pourquoi le printemps débute-t-il cette année le 20 mars ?

publié le 20/03/2021 à 06:30

Cette année, le printemps tombe samedi 20 mars. Cela correspond au jour de l'équinoxe de printemps : le moment où le Soleil est parfaitement aligné avec l'équateur et où la durée du jour devient identique à celle de la nuit. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Avant 2008, il tombait plutôt le 21 mars.

La première raison à ce décalage est que chaque année, les saisons ont une durée très légèrement différente à cause de l'orbite de la Terre. En effet, elle ne forme pas un cercle, mais plutôt une ellipse.

Cela est aussi dû à un décalage entre le cycle de la Terre autour du Soleil et notre calendrier, explique Numerama. En effet, notre calendrier ne dure que 365 jours, contre 365,2422 jours pour la rotation de la Terre. C'est à cause de cela qu'on a créé les années bissextiles. Le problème, c'est qu'elles compensent un peu trop, et la synchronisation ne peut donc pas être parfaite.

Ainsi, la prochaine fois qu'on fêtera l'arrivée du printemps un 21 mars, ce sera en 2102.