publié le 26/02/2021 à 12:46

Dans un peu moins d'un mois, l'astéroïde 2001 FO32 va s'inviter dans le voisinage de notre planète. Repéré pour la première fois il y a vingt ans par des télescopes du Nouveau-Mexique, cet objet céleste va passer à moins de 2 millions de kilomètres de la Terre le 21 mars aux alentours de 17 heures (heure française).

Lancé à plus de 120.000 km/h, ce monstre spatial gros cinq fois comme la Tour Eiffel est le plus gros astéroïde à passer à proximité de la Terre cette année. Il figure parmi les objets potentiellement dangereux surveillés par la Nasa, au même titre que tous les bolides spatiaux de plus de 140 mètres de diamètre voyageant à moins de 7,5 millions de kilomètres au-dessus de nos têtes.

Malgré son imposant gabarit, 2001 FO32 ne représente pas une menace pour l'humanité. La Nasa n'a identifié aucun risque de collision. L'astéroïde va passer à 2 millions de kilomètres de la Terre, soit plus de cinq fois la distance qui nous sépare de la Lune. Pour mémoire, l'astéroïde Apophis, considéré comme l'une des plus menaçants, doit passer à seulement 30.000 kilomètres de nos têtes en 2029, avec seulement une chance sur 100.000 de croiser la Terre.

Le passage de 2001 FO32 à proximité de la Terre est en réalité une chance pour la communauté scientifique. Les astronomes vont pouvoir l'observer de "près", réaliser des modèles de sa forme et peut être glaner quelques détails sur sa surface. Des éléments qui pourraient donner une idée de sa sa composition et renseigner, in fine, sur l'histoire du système solaire car les astéroïdes sont des débris nés de la formation des planètes qui ont conservé leur formation initiale.