Pourquoi j'agis comme si j'étais sa mère ?

Francis est avec sa compagne depuis 20 ans. Il y a 2 ans, il a rencontré une femme avec laquelle il est sorti après 1 an de correspondance. Il a quitté sa compagne et elle son compagnon pour vivre quelques mois ensemble. Mais cela s'est soldé par une rupture. Certains défauts de Francis ne lui plaisaient pas. Lui est toujours très amoureux d'elle. Il est retourné avec sa compagne de 20 ans, mais il n'arrive pas à penser à autre chose qu'à ce coup de foudre.

Nathalie est en couple depuis 6 ans avec un homme rencontré sur internet. Mais la relation est instable. L'immaturité de cet homme plait à Nathalie, mais il est culpabilisant. Elle a toujours tort, est toujours folle, toujours méchante... Elle passe son temps à se remettre en cause. Mais aujourd'hui, Nathalie se demande si sa relation est vraiment viable.

Prématurée, Sandra a perdu la vue au moment de sa réanimation. Sa mère ne la désirait pas car elle est née avant son mariage et son père était très enthousiaste. A 48 ans, Sandra ne supporte plus sa situation familiale. Sa mère la traite comme une étrangère et son père l'infantilise encore. Depuis toute petite, Sandra s'est battu pour dépasser son handicap, mais ce sont ses parents qui la ramène toujours à sa condition.

Sophie a entendu le témoignage de Nathalie. Elle souhaitait réagir car elle a vécu avec un homme humiliant.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



