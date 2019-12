Rupture : persister ou oublier ?

publié le 27/12/2019 à 00:41

Philippe est resté avec sa dernière compagne pendant près de 4 ans. Bien qu'elle ait été un moteur pour lui et qu'elle l'ait aidé à s'ouvrir, il avait du mal à s'engager. Elle a décidé de le quitter cet été, alors que tout semblait aller bien. Philippe ne comprend pas ce qu'il s'est passé. Très amoureux d'elle, il ne veut pas l'oublier et souhaiterait la reconquérir. A-t-il encore sa chance ?

Julien est à la retraite. Depuis un an, il réfléchit à quitter la France. Mais s'expatrier à son âge n'est pas évident. Rien ne le retient de partir mais les démarches sont difficiles et l'éventualité de l'échec lui font un peu peur. Il se demande s'il est prêt et s'il devrait tout de même tenter l'aventure.

Micheline est expatriée depuis des années. A 75 ans, elle est sur le départ pour découvrir le Sri-Lanka. Elle conseille à Julien d'y aller par étapes.

Robert est non-voyant depuis l'âge de 19 ans suite à une erreur médicale. Durant toute sa vie, il a souffert de sa cécité. Il trouve que les gens portent un regard un peu méprisant sur les personnes ayant un handicap visuel. Robert a eu l'impression de passer à côté de sa vie à cause de ce handicap.

Elise a été fille de parents divorcés. Elle revient sur les témoignages de Régine et Christine, passées la veille. Elle a pris conscience que, malgré la défaillance de son père, elle était faite d'une partie par sa mère mais aussi de son père. Elise a donc repris contact avec lui car elle en avait besoin.

D'autres histoires sont à retrouver tout au long de ce replay de "Parlons-Nous".



Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, la psychologue Sophie Cadalen recueille les confidences des auditeurs de RTL.



