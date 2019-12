Les rencontres sur internet

publié le 13/12/2019 à 01:24

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans cette émission du 12 novembre 2019 :



Marie a eu un des contacts pendant deux semaines avec un homme qu'elle a rencontré sur un site de rencontres. Elle se méfiait de lui et elle a visiblement eu raison.

Françoise aussi a vécu quelques mésaventures sur les sites de rencontres. Mais elle a aussi trouvé l'amour.

Muriel a vécu 2 ans avec son dernier compagnon. Il y a 1 an, le 27 décembre, il l'a mise à la porte. Après une année difficile à vivre entre chez sa fille et son père, Muriel a enfin son appartement. Mais elle angoisse de plus en plus à l'approche du 27 décembre. Comment passer outre cette séparation ?

Audrey souhaitait devenir assistante médicale lorsqu'elle était collégienne. Ses parents l'ayant dissuadée, elle a fait d'autres boulots. A 33 ans, elle a fait sa formation d'assistante médicale suite à un bilan de compétences. Aujourd'hui dans le cadre professionnel dont elle rêvait enfant, on lui reproche son "savoir-être". Audrey ne comprend pas ce que cela sous-entend.

