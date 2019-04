Se défaire d'une relation d'emprise

publié le 19/04/2019 à 02:39

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Dans cette émission du jeudi 19 avril 2019, Vanessa aimerait savoir comment apaiser sa relation avec sa sœur. Depuis qu'elles sont adolescentes, elle ressent comme de la jalousie de la part de sa sœur aînée. Aujourd'hui, Vanessa est heureuse dans sa vie mais dès que occasion se présente, sa sœur la rabaisse ou lui envoie des répliques désagréables. Vanessa souhaiterait lui envoyer une lettre pour qu'elle arrête une bonne fois pour toutes mais est-ce une bonne idée ?

Morgane a rencontré son ex-compagnon lorsqu'ils avaient 17 ans. Très vite, il a eu des réflexions désobligeantes à son égard. Au fil des années, ces réflexions se sont transformées en contraintes puis en violences. Violences verbales, psychologiques, et physiques... Après plusieurs tentatives de fuite, Morgane a réussi à le quitter il y a un mois et demi, avec les deux enfants. Se sachant encore fragile, elle se demande si elle ne devrait pas carrément quitter la région pour se sentir plus en sécurité.

Alexandre a perdu brutalement sa petite sœur il y a plus d'une vingtaine d’années. Alexandre avait 9 ans et sa sœur 6 ans. Aujourd'hui Alexandre a 32 ans, et sa sœur est encore très présente dans ses pensées. A tel point qu'il se demande ce qu'elle aurait pensé de lui à chaque fois qu'il entreprend quelque chose. Il souhaiterait avoir un peu plus de recul vis à vis de ce deuil encore très présent. Et voudrait, sans trop oser, en parler à sa mère.



