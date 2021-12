Noël : houx, gui, poinsettia... Attention aux plantes toxiques

Chaque année plusieurs dizaines de personnes contactent les centres antipoison, expliquait l'Agence nationale de sécurité alimentaire en 2020 après une ingestion de houx. Et ce n'est pas la seule plante toxique qui pourrait être sur votre table à l'occasion de ce réveillon.

Généralement, ce sont les baies de houx qui sont ingérées par les enfants. En petite quantité, les petits fruits rouges ne produiront que quelques désagréments digestifs "mineurs". En revanche, plus le nombre de baies ingérées est grand, plus les symptômes sont accrus et graves : salivation importante, vomissements et diarrhées persistantes, voire neurologiques comme de la somnolence ou des convulsions.

Autre plante symbolique, le gui. Si la tradition explique que les amoureux doivent s'embrasser en dessous, il vaudrait mieux éviter d'y goûter. Les feuilles sont même davantage toxiques que les baies blanches. Si votre enfant en a ingéré une grande quantité, les symptômes peuvent être très sérieux comme des troubles cardiaques.

Même toxicité pour les animaux

Dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter le centre antipoison de votre région dès l'ingestion. Pour ces plantes, gare à vos animaux également, la toxicité est la même pour les chats ou les chiens.

Dernier point à surveiller, les "étoiles de Noël" ou poinsettia. Pour les enfants peu de risques, un nettoyage de la bouche avec un linge mouillé suffira. En revanche, pour vos animaux l'Anses recommande de contacter immédiatement le centre antipoison vétérinaire de votre région.